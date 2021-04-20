Зеленский получил анонимку с угрозами: СМИ узнали детали

В письме, которое отправили на официальную почту президента, говорилось о минировании всех школ Мариуполя.
В понедельник, 19 апреля, в Офисе президента Украины получили письмо с угрозами. Анонимное послание было обнаружено на официальной электронной почте главы государства Владимира Зеленского.
В письме говорилось о минировании всех школ Мариуполя. Обнаружил анонимку с угрозами взрывов заместитель руководителя главного департамента ОП по вопросам деятельности правоохранительных органов и противодействия коррупции, пишет Страна со ссылкой на источники.
Чиновник сразу же и обратился в полицию. Эти сведения передали правоохранителям Мариуполя, однако в ходе профилактических осмотров ничего взрывоопасного в учебных заведениях Мариуполя не обнаружили.
Полиция проводит расследование по ч. 2 ст. 259 УК Украины (Заведомо неправдивое сообщение о взрыве учреждения образования). "Минерам" за угрозы гособъектам грозит до 8 лет тюрьмы.
Сообщения о "заминировании" в Украине - о чем ранее писал Главред:
- 16 апреля в Кривом Роге к четырем годам тюремного срока с испытательным сроком два года суд приговорил 59-летнего мужчину за сообщение о "минировании" дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.
- 18 марта в Киеве правоохранители проверяли анонимную информацию о минировании нескольких станций метрополитена.
- В ноябре 2020 года женщина сообщила полиции, что "заминирована" Верховная Рада.