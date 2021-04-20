Зеленский получил анонимку с угрозами: СМИ узнали детали

В Офис президента аноним отправил письмо с угрозой теракта в Мариуполе/ Фото УНИАН

В понедельник, 19 апреля, в Офисе президента Украины получили письмо с угрозами. Анонимное послание было обнаружено на официальной электронной почте главы государства Владимира Зеленского.

В письме говорилось о минировании всех школ Мариуполя. Обнаружил анонимку с угрозами взрывов заместитель руководителя главного департамента ОП по вопросам деятельности правоохранительных органов и противодействия коррупции, пишет Страна со ссылкой на источники.

Чиновник сразу же и обратился в полицию. Эти сведения передали правоохранителям Мариуполя, однако в ходе профилактических осмотров ничего взрывоопасного в учебных заведениях Мариуполя не обнаружили.

Полиция проводит расследование по ч. 2 ст. 259 УК Украины (Заведомо неправдивое сообщение о взрыве учреждения образования). "Минерам" за угрозы гособъектам грозит до 8 лет тюрьмы.

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