В Кривом Роге суд вынес приговор "минеру" квартиры родителей Зеленского

Суд закончил рассмотрение и вынес приговору по поводу дела человека, который "заминировал" в феврале нынешнего года квартиру родителей президента Украины.
В Кривом Роге к четырем годам тюремного срока с испытательным сроком два года суд приговорил 59-летнего мужчину за сообщение о "минировании" дома родителей президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Радио Свобода.
На суде "минер" полностью признал свою вину. Теперь с него должны взыскать в пользу государства около четырех тысяч гривен судебных издержек.
В феврале 2021 года мужчина сообщил о "заминировании" многоэтажки в Кривом Роге, в которой живут родители Зеленского. Тогда полиция проверила информацию, но не нашла никаких взрывоопасных предметов и веществ.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В понедельник вечером, 15 февраля, в Металлургическом районе Кривого Рога 59-летний безработный мужчина "заминировал" квартиру, которая находится в одной из многоэтажек.
- Правоохранители выяснили, что жизни людей ничего не грозит, и нашли "минера" – мужчина находился дома, у него были признаки алкогольного опьянения,
- Злоумышленник заявил, что "заминировал" квартиру, в которой живут родители президента Владимира Зеленского, поскольку недоволен своей пенсией и хотел поговорить с руководителей государства.
Автор: Дмитрий Видоменко