В Кривом Роге суд вынес приговор "минеру" квартиры родителей Зеленского / УНИАН

В Кривом Роге к четырем годам тюремного срока с испытательным сроком два года суд приговорил 59-летнего мужчину за сообщение о "минировании" дома родителей президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Радио Свобода.

На суде "минер" полностью признал свою вину. Теперь с него должны взыскать в пользу государства около четырех тысяч гривен судебных издержек.

В феврале 2021 года мужчина сообщил о "заминировании" многоэтажки в Кривом Роге, в которой живут родители Зеленского. Тогда полиция проверила информацию, но не нашла никаких взрывоопасных предметов и веществ.

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