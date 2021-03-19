Зеленский поздравил с днем рождения известную поэтессу

Зеленский поздравил Лину Костенко с Днем рождения / Скриншот

Глава государства Владимр Зеленский поздравил известную поэтессу Лину Костенко с днем ​​рождения.

"Ваши сила и талант не перестают восхищать и вдохновлять", - подчеркнул глава государства в Facebook.

Он отметил, что творчество Лины Костенко всегда полна любви к родной земле и человеческой мудрости и правды, которая порой бывает горькой, но очень меткой.

"Я выбрала Судьбу себе сама. И что со мной не случится, - у меня никаких претензий не к Судьбы - моей избранницы ", - процитировал Президент строки поэтессы.

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"Искренне желаю, чтобы Ваша судьба вела Вас счастливой дорожке жизни", - добавил он.

Владимир Зеленский также пожелал имениннице крепкого здоровья и неисчерпаемых источников вдохновения и веры.