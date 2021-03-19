Зеленский поздравил с днем рождения известную поэтессу

Он отметил, что творчество Лины Костенко всегда полна любви к родной земле и человеческой мудрости и правды, которая порой бывает горькой, но очень меткой.
Глава государства Владимр Зеленский поздравил известную поэтессу Лину Костенко с днем рождения.
"Ваши сила и талант не перестают восхищать и вдохновлять", - подчеркнул глава государства в Facebook.
Он отметил, что творчество Лины Костенко всегда полна любви к родной земле и человеческой мудрости и правды, которая порой бывает горькой, но очень меткой.
"Я выбрала Судьбу себе сама. И что со мной не случится, - у меня никаких претензий не к Судьбы - моей избранницы ", - процитировал Президент строки поэтессы.
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"Искренне желаю, чтобы Ваша судьба вела Вас счастливой дорожке жизни", - добавил он.
Владимир Зеленский также пожелал имениннице крепкого здоровья и неисчерпаемых источников вдохновения и веры.
- 19 марта – особый праздник в Украине: свой 91-й день рождения празднует украинская поэтесса и писательница Лина Костенко. Она является одним из самых ярких представителей украинской современной литературы.
- Среди многочисленных наград Лины Костенко – Шевченковская премия 1987 года (за исторический роман в стихах "Маруся Чурай"). А 17 марта Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал инициативу выдвинуть Лину Костенко на Нобелевскую премию по литературе в 2022 году.