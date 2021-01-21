Зеленский провел совещание со Шмыгалем и Разумковым: основные тезисы

Президент страны посовещался с чиновниками топ-уровня.
Украинский президент Владимир Зеленский провел рабочее совещание с руководством исполнительной власти стране. Как сообщают в Офисе президента, в рамках мероприятия обсуждались приоритетные вопросы для данной ветки власти на 2021 год.
В совещании участвовали руководитель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль, народные депутаты и руководители парламентских комитетов, руководитель Офиса президента Андрея Ермака, его заместители и советники.
Основными приоритетами президент назвал ожидаемый прирост экономики, а также согласование законодательства с законами Европейского Союза. Также отмечается, что Украина планирует пересмотр соглашений Соглашение об ассоциации с ЕС Акцент сделан и на сотрудничестве с международными партнерами.
Кроме того, Кабинет министров работает над реализацией ипотечной программы для покупки жилья молодежью под 7%. Запланировано также введение именных стипендий и специальных премий.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Президент Украины Владимир Зеленский поручил заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко провести полный аудит тарифов в Киеве и всех областях Украины.
- Руководитель страны дал поручение чиновнику сопоставить ценообразование и получить разъяснения от руководителей на местах по завышенных тарифах и тарифной политике.