Зеленский провел совещание со Шмыгалем и Разумковым: основные тезисы

Владимир Зеленский / УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский провел рабочее совещание с руководством исполнительной власти стране. Как сообщают в Офисе президента, в рамках мероприятия обсуждались приоритетные вопросы для данной ветки власти на 2021 год.

В совещании участвовали руководитель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль, народные депутаты и руководители парламентских комитетов, руководитель Офиса президента Андрея Ермака, его заместители и советники.

Основными приоритетами президент назвал ожидаемый прирост экономики, а также согласование законодательства с законами Европейского Союза. Также отмечается, что Украина планирует пересмотр соглашений Соглашение об ассоциации с ЕС Акцент сделан и на сотрудничестве с международными партнерами.

Кроме того, Кабинет министров работает над реализацией ипотечной программы для покупки жилья молодежью под 7%. Запланировано также введение именных стипендий и специальных премий.

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