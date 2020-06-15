Зеленский рассказал, как Украина и Канада могут упростить визовый режим

Зеленский призывает Канаду открыть границы для украинцев / УНИАН

Украина и Канада планируют провести переговоры по упрощению визового режима между двумя государствами. Киев ожидает визита канадских экспертов, которые должны изучить ситуацию и установить соответствие Украины визовым условиям Канады.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с канадским премьером Джастином Трюдо, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

По словам украинского гаранта, сейчас стороны должны договориться о том, когда состоятся такие переговоры. В частности, он предложил обсудить постепенную либерализацию визовых отношений. К примеру, первыми по упрощенной визовой процедуре в Канаду могут попасть студенты.

"Можем начать упрощение визового режима с отдельных категорий граждан, например молодежи, студентов, как говорили в Торонто в прошлом году. Ожидаем прибытия в Украину группы канадских экспертов для мониторинга состояния соответствия Украины визовым критериям Канады", - утверждает Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Трюдо отметил, что Оттава готова провести соответствующие переговоры с Киевом на предмет либерализации визового режима.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал МИД изучить возможность смягчения визового режима для туристов из Новой Зеландии, Австралии, Китая и Арабских государств.