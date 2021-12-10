Зеленский рассказал о переговорах с Макроном по "Нормандии" и ТКГ: о чем договорились

Владимир Зеленский провел переговоры с Эммануэлем Макроном / Philippe Wojazer/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Стороны обсудили разблокировку нормандского формата и работу Трехсторонней контактной группы, написал глава государства в своем Twitter.

"Поговорил с Эммануэлем Макроном о разблокировке нормандского формата и работы ТКГ. Согласовали совместные дальнейшие шаги", - отметил Зеленский.

Президенты также обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификацию источников энергоносителей.

Зеленский отметил, что благодарен Макрону за положительную оценку текущих реформ.

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Переговоры Зеленского и Байдена

Накануне Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Он состоялся после переговоров Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что разговор двух лидеров длился 1,5 часа.

"Президенты начали с самого главного. Байден рассказал Зеленскому о его саммите с Путиным. Также, безусловно, они говорили и о других вопросах, но я хотел бы остановиться на основных тезисах. Байден, как об этом уже говорили после разговора с Путиным, очень откровенно сказал ему и предупредил о последствиях, если Россия примет решение по эскалации или вторжению", - заявил Ермак.

При этом он добавил, что Байден заявил, что США вместе с партнерами готовы к беспрецедентным санкциям, в случае агрессии России против Украины.

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