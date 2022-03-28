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Зеленский рассказал о том, как агрессоры похищают и убивают мэров украинских городов

28 марта 2022, 14:15

По словам украинского лидера, сейчас некоторые главы городов числятся пропавшими без вести

Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные похитили некоторых мэров украинских городов. При этом некоторых чиновников оккупанты зверски убили. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью изданию Economist."Они похищают мэров наших городов. Они убили некоторых из них. Некоторых мы не можем найти. Некоторых из них мы уже нашли, и они мертвы", – сказал президент.

По словам Зеленского, российская армия использует на оккупированной территории те же методы, которые использовали на Донбассе в 2014 году.Читайте такжеСтало известно, как мэра Мелитополя вытащили из плена

Напомним, десять вооруженных оккупантов пришли на заседание координационного совета города Мелитополя. Они забрали мэра города Ивана Федорова, надели ему на голову полиэтиленовый пакет и вывезли в неизвестном направлении.

Впоследствии его удалось обменять на девятерых пленных россиян.

Затем президент Зеленский наградил мэра Мелитополя Ивана Федорова орденом "За мужество" третьей степени.

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