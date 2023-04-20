Зеленский с ракетницы дал старт для контрнаступления - Арестович

Вечером 19 апреля жители Киева увидели зеленую вспышку в небе, а потом прозвучал звук взрыва.

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Арестович, ВСУ / фото УНИАН

Яркую вспышку в небе над Киевом, которая произошла поздно вечером 19 апреля, пытались объяснить самыми неожиданными причинами.

Свою версию озвучил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, который, по всей видимости, решил поддержать волну мемов, которую из-за этого события подняли пользователи соцсетей.

"Зеленая вспышка в небе Киева — Бог знает, что происходит. Есть мнение, что Зеленский выстрелил из ракетницы, дав старт контрнаступлению", — в шутку предположил Арестович.

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Взрыв в Киеве 19 апреля

Вечером 19 апреля жители Киева увидели зеленую вспышку в небе, а потом прозвучал звук взрыва. Через несколько минут была объявлена воздушная тревога.

Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что яркое свечение воздушного объекта, по предварительной информации, это явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA.

"Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков - была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала", - сообщил он.

В Главном центре специального контроля Государственного комического агентства Украины сообщили, что 19 апреля 2023 года в 21:57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие.

Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. По данным центра, событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы.

Распространенная информация о том, что над Киевом мог войти в атмосферу спутник NASA, не подтвердилась.

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