"Ждут на улице": в Сети показали, как скорые с больными COVID-19 по 5 часов стоят в очередях в больницу

Скорые с больными COVID-19 по 5 часов стоят в очередях в больницу / скриншот из видео

В Киеве ситуация с коронавирусом COVID-19 становится все более напряженной. Об этом сообщается в Telegram-канале Киев Оперативный.

В Сети показали очередь из карет скорой помощи на въезде в Александровскую больницу в столице Украины. Как известно, в это учреждение направляют больных коронавирусом людей.

"На улице уже давно глубокая ночь, но это не мешает стоять в очереди Александровскую больницу автомобилям скорой помощи", - подписал видеоролик автор.

Отмечается, что первая бригада медиков стоит в очереди около пяти часов. В очереди стоят лишь больные со средней тяжестью COVID-19. Тяжелых больных пропускают без очереди и сразу в реанимацию.

В ролике можно увидеть, как масса машин стоит под въездом в больницу. Медики тоже ожидают на улице.

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Напомним, ранее сообщалось, по состоянию на утро среды, 6 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 12 662 жителей страны. В том числе заболели 1 186 детей и 271 медработник.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 745 человек; летальных случаев - 320 (сутками ранее было 317); выздоровели - 4 630 человек.

Как говорил главный санитарный врач страны Игорь Кузин, пик новой волны коронавируса в Украине может длиться месяц - от середины ноября до середины декабря.