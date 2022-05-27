Жесткий ответ на удар Солнцепека: у Зеленского потребовали дать Украине РСЗО

Украине нужны мощные РСЗО, заявил Михаил Подоляк / Фото facebook.com/kpszsu

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк аргументировал западным партнерам необходимость предоставления украинским военнослужащим реактивных систем залпового огня.

В своем аккаунте в Twitter он разместил видео, на котором работает российская огнеметная система Солнцепек.

"Некоторые партнеры колеблются, давать ли необходимое оружие, боясь эскалации. Эскалации?! РФ уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, заставляя людей гореть заживо. Может, пора дать ответ нелюдям и передать Украине РСЗО?", - отметил Подоляк.

Ранее сообщалось о том, что администрация Джо Байдена готовится передать Украине современные реактивные системы залпового огня большой дальности MLRS.

Как сообщает CNN, американская сторона склоняется к тому, чтобы отправить РСЗО Украине в рамках нового крупного пакета военной помощи и помощи в сфере безопасности, о котором могут объявить уже на следующей неделе.

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