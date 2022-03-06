"Жестоко и цинично. Это не импровизация" - Зеленский о нападении России

Владимир Зеленский / скриншот

В своем очередном выступлении президент Украины Владимир Зеленский, что вторжение России в Украину было тщательно спланированным.

Зеленский отметил, что взятые в плен российские военные, в том числе летчики, заговорили и дали свои показания.

"Мы услышали их свидетельства. Мы увидели документы. Карты. Планы. Не вчерашнего дня. Это не импровизация", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что Россия готовилась и планировала это нападение со всем цинизмом и жестокостью. С намеренным нарушением правил войны. И эти зверства увидели и ощутили Харьков, Чернигов, Мариуполь, Сумы и много других украинских городов.

"Но это не убьет нашу человечность. Тем не менее, мы обращаемся с пленными в рамках Женевской конвенции. Несмотря на это, наши ракеты в ответ не падают на гражданские объекты России или Беларуси", – подчеркнул Зеленский.

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Ранее Главред писал, что Зеленский отметил, что у мира есть сила, чтобы закрыть украинское небо от российских ракет.

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