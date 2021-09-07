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ЖКХ-тарифы взлетят на 70%: эксперт рассказал, кому и где придется раскошелиться

7 сентября 2021, 11:56
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Цена отопления и горячей воды для бытовых потребителей в новом отопительном сезоне существенно возрастет.

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В Украине прогнозируют резкое увеличение коммунальных тарифов

В Украине суммарное повышение стоимости жилищно-коммунальной платежки составит в среднем 20−40% в зависимости от региона, заявил президента Украинской организации защиты потребителей услуг Олег Титамир.

В интервью Фактам он подчеркнул, что цена отопления и горячей воды для бытовых потребителей в новом отопительном сезоне существенно возрастет, в зависимости от региона — на 30−70%.

"Например, для жителей Черновцов тариф на поставку тепла и горячей воды и, соответственно, на распределение этих ресурсов, может взлететь на 70%, для полтавчан — на 36−40%, для жителей столицы — на 30%. Для сравнения: средневзвешенный прогноз подорожания по этим позициям от Минэкономики — на 33%, что выглядит весьма оптимистично", - прогнозирует эксперт.

По его расчетам, в новом отопительном сезоне за отопление однокомнатной квартиры в Киеве, вероятно, нужно будет выложить от 1700 до 2000 грн, а за трехкомнатную квартиру и все 4000 грн.

"Прогнозирую, что стоимость кубометра горячей воды уже с средины осени вырастет в Киеве приблизительно на 20%. Действующий тариф составляет 99,79 грн за кубометр, а, например, по итогам 2020 года подорожание составило 16,1%. В целом по стране, в зависимости от региона, следует ожидать подорожание платежки за горячую воду на 15−35%", - добавил эксперт.

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Титамир также предупредил, что тарифы на холодную воду, в среднем по Украине, скорее всего, повысятся на 15−20%.

Читайте такжеРезкое подорожание на 40%: в Киеве подскочат тарифы на отопление и горячую воду

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ожидается повышение цены на газ.

Кроме того, отопление должно подорожать на 15-20%.

В то же время Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.

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