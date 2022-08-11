"Жутко напугал Майдан": Арестович рассказал, когда Путин решил напасть на Украину

Арестович рассказал, когда РФ решила напасть на Украину / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Решение о "поглощении" Украины в России приняли еще в далеком июле 2005 года, заявил в интервью Дмитрию Гордону советник главы ОП Алексей Арестович.

"Они решение вторгаться приняли в июле 2005 года. Их жутко напугал Майдан, – сказал советник главы ОПУ. – Мы с [Дмитрием] Корчинским съездили в феврале 2005-го в Москву, поговорили об этом, узнали об этом. Я честно написал докладную записку. Я тогда был офицером [Главного управления разведки Минобороны Украины] ГУР действующим. Ее благополучно кинули в стол, никому она не была интересна. И в июле 2005-го где-то [россияне] приняли доктрину на поглощение Украины. И дальше пошло".

По словам Арестовича, россияне перехватили стратегические области экономики Украины, поставили страну в зависимость от белорусского и российского топлива, разрушив при этом украинские НПЗ.

"То же самое с банковской системой. Все крупные массивы экономики… Либо контрольный пакет, либо серьезное присутствие. Заагентуривали высшее руководство. То же самое – медиа, то же самое – дипломатия. Силовики все были насквозь пронизаны. Они и сейчас пронизаны. Вопрос работы контрразведки. Поэтому они очень основательно подготовились", – отметил советник главы ОПУ.

Все понятно, продолжил Арестович, стало во время Майдана, когда началась военная агрессия РФ против Украины.

"Министр обороны – гражданин России, [председатель СБУ]. И глава МВД – гражданин России. Это уникальнейшая операция... Не было в мировой военной истории (я неплохо ее знаю) ситуации, когда такая комплексная операция была проведена и реализована в отношении какой-то страны… Мы лежали просто как котлета у них. Крути с любой стороны, отрезай и ешь – без вопросов", – подчеркнул он.

По мнению Арестовича, признаком наступательной доктрины РФ стало возрождение ею инженерно-понтонных частей – бригад и отдельных батальонов после "мюнхенской речи" президента России Владимира Путина в 2007 году.

"И первое, куда он кинул, – это белорусское и украинское направления", – указал советник главы ОПУ.

Война России против Украины на Донбассе

В Институте изучения войны ранее заявили, что Россия отправляет войска с северной части Донецкой области на южный фронт. Не исключено, что оккупанты временно приостанавливают наступление на Славянск. Вражеские подразделения бросают в захваченный Крым для их подготовки к контрнаступлению армии Украины на позиции оккупантов в Херсонской и Запорожской областях.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что оккупация российскими войсками Донецкой и Луганской областей, дескать, "идет по плану". В качестве, мол, "подтверждения" своих слов, он привел в пример захват оккупантами шесть маленьких сел.

Военный эксперт Сергей Кузан в интервью Главреду рассказал о том, что войска РФ на Донбассе попали в тупик. Они не могут подойти к укрепрайону ВСУ в Донецкой области.

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