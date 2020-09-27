Зима уже близко: в Карпатах выпал первый снег

В Карпатах выпал первый снег

Сегодня на Черногорском хребте в Карпатах выпал первый снег.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"В Карпатах 26-27 сентября, в результате прохождения активного циклона, температура воздуха в горах снизилась до +4°С, а на высокогорье – до +1°С (местами до 0°С). Зафиксировано выпадение сильных дождей, на Черногорском хребте выпал первый снег", - говорится в сообщении.

Также выпал снег на горе Поп Иван в Ивано-Франковской области.

Напомним, ранее синоптик Укргидрометцентра дал прогноз погоды на октябрь 2020, согласно которому средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах средних многолетних значений - 6-12 градусов тепла, в горах 6-7 градусов тепла.