Зверства россиян: на блокпосте в Васильевке скончалось 10 украинцев

В Васильевке скончалось 10 человек / фото УП

В Запорожской области в оккупированной россиянами Васильевке произошла трагедия - в очереди на эвакуацию на блокпосте скончалось десять человек. Бедные люди ждали возможности выехать на подконтрольную Украине территорию, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

"Количество смертей выросло и дошло до 10. Это те, кто не дождался эвакуации", - заявил городской голова.

Также, по словам местного чиновника, в в Васильевке на блокпосте остается более тысячи автомобилей, которые ждут эвакуации. Недавно в местную больницу доставили младенца с тепловым ударом, поскольку оккупанты два дня не пропускали авто.

Стоит отметить, что через Васильевку на подконтрольную Украине территорию едут жители Бердянского, Васильевского, Мелитопольского районов Запорожской области, а также Херсонской и Донецкой областей.

Смотрите онлайн новости Донбасса

Война России против Украины на Донбассе

В Институте изучения войны ранее заявили, что Россия отправляет войска с северной части Донецкой области на южный фронт. Не исключено, что оккупанты временно приостанавливают наступление на Славянск. Вражеские подразделения бросают в захваченный Крым для их подготовки к контрнаступлению армии Украины на позиции оккупантов в Херсонской и Запорожской областях.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что оккупация российскими войсками Донецкой и Луганской областей, дескать, "идет по плану". В качестве, мол, "подтверждения" своих слов, он привел в пример захват оккупантами шесть маленьких сел.

Военный эксперт Сергей Кузан в интервью Главреду рассказал о том, что войска РФ на Донбассе попали в тупик. Они не могут подойти к укрепрайону ВСУ в Донецкой области. По его мнению, оккупанты проваливают битву за регион.

Читайте также: