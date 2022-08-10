Зверства россиян: на блокпосте в Васильевке скончалось 10 украинцев

На блокпосте остается еще более тысячи автомобилей, которые ждут своей очереди на выезд с оккупированной территории.
В Запорожской области в оккупированной россиянами Васильевке произошла трагедия - в очереди на эвакуацию на блокпосте скончалось десять человек. Бедные люди ждали возможности выехать на подконтрольную Украине территорию, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.
"Количество смертей выросло и дошло до 10. Это те, кто не дождался эвакуации", - заявил городской голова.
Также, по словам местного чиновника, в в Васильевке на блокпосте остается более тысячи автомобилей, которые ждут эвакуации. Недавно в местную больницу доставили младенца с тепловым ударом, поскольку оккупанты два дня не пропускали авто.
Стоит отметить, что через Васильевку на подконтрольную Украине территорию едут жители Бердянского, Васильевского, Мелитопольского районов Запорожской области, а также Херсонской и Донецкой областей.
Смотрите онлайн новости Донбасса
Война России против Украины на Донбассе
В Институте изучения войны ранее заявили, что Россия отправляет войска с северной части Донецкой области на южный фронт. Не исключено, что оккупанты временно приостанавливают наступление на Славянск. Вражеские подразделения бросают в захваченный Крым для их подготовки к контрнаступлению армии Украины на позиции оккупантов в Херсонской и Запорожской областях.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что оккупация российскими войсками Донецкой и Луганской областей, дескать, "идет по плану". В качестве, мол, "подтверждения" своих слов, он привел в пример захват оккупантами шесть маленьких сел.
Военный эксперт Сергей Кузан в интервью Главреду рассказал о том, что войска РФ на Донбассе попали в тупик. Они не могут подойти к укрепрайону ВСУ в Донецкой области. По его мнению, оккупанты проваливают битву за регион.
Читайте также:
- Из-за войны ребенок больше не может ходить: жуткая история эвакуации семьи из Киевщины
- Прорвали более 100 км блокады: появились уникальные кадры эвакуации бойцов из Азовстали
- Остановка и эвакуация: в Киеве транспорт будет работать по-новому во время тревоги