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Александр Невзоров. Что общего у россиян и папуасов

Олег Макаров
9 апреля 2024, 22:00

Если мы будем перебирать все народы планеты, то россияне, несомненно, больше всего имеют сходство с папуасами Новой Гвинеи. Именно там можно обнаружить тот самый менталитет, который сегодня демонстрируют все русские пропагандисты и идеологи. В принципиальных вопросах русские и папуасы едины.

Видеоблог Александра Невзорова.

Кто такой Александр Невзоров?

Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.

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Александр Невзоров
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