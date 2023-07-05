Денис Казанский. Гиркин признал, что Мозгового ликвидировал генерал ГРУ Алексеев

Российский военный преступник Игорь Гиркин сделал сенсационное заявление. Он рассказал о том, кто на самом деле ликвидировал известного полевого командира "ЛНР" Алексея Мозгового, который был убит в 2015 году. И, конечно же, оказалось, что это не украинские ДРГ.
Видеоблог Дениса Казанского.
Кто такой Денис Казанский
Денис Казанский - уроженец Донецка, украинский блогер, политический обозреватель и журналист. Вынужденный переселенец в связи с войной на Донбассе. Автор книг о Донбассе: "Черная лихорадка", "Как Украина теряла Донбасс". Один из представителей Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В 2017 году вошел в Топ-20 политических блоггеров Украины в Facebook по рейтингу Эспрессо TV, пишет Википедия. Ведет популяный youtube-канал.