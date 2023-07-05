Денис Казанский. Гиркин признал, что Мозгового ликвидировал генерал ГРУ Алексеев

https://glavred.info/vlogs/denis-kazanskiy-girkin-priznal-chto-mozgovogo-likvidiroval-general-gru-alekseev-10483267.html Ссылка скопирована

Российский военный преступник Игорь Гиркин сделал сенсационное заявление. Он рассказал о том, кто на самом деле ликвидировал известного полевого командира "ЛНР" Алексея Мозгового, который был убит в 2015 году. И, конечно же, оказалось, что это не украинские ДРГ.

Видеоблог Дениса Казанского.