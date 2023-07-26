Денис Казанский. Прощай, шахтерский Донбасс!

Российские СМИ опубликовали письмо Пушилина и Пасечника первому заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко, в котором они пишут о необходимости, фактически, полной ликвидации угольной промышленности на оккупированной территории Донбасса. Ну что, ребята, приехали - прощай, шахтерский Донбасс!

Видеоблог Дениса Казанского.

Кто такой Денис Казанский

Денис Казанский - уроженец Донецка, украинский блогер, политический обозреватель и журналист. Вынужденный переселенец в связи с войной на Донбассе. Автор книг о Донбассе: "Черная лихорадка", "Как Украина теряла Донбасс". Один из представителей Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В 2017 году вошел в Топ-20 политических блоггеров Украины в Facebook по рейтингу Эспрессо TV, пишет Википедия. Ведет популяный youtube-канал.