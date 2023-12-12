Евгений Карась. "Все плохо, зрада, отступление..." Хватит ныть!

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Учитывая, что ВСУ все больше переходят на западное вооружение, важно учитывать объемы поставок со стороны стран НАТО. Как заявляли сами наши союзники, ЕС будет давать нам миллион снарядов 155 калибра до конца года. Год заканчивается, а они поставили 300 тысяч снарядов. Для Европы это ЧП, для Украины же это - сорванные планы.

Видеоблог Евгения Карася.

Кто такой Евгений Карась Евгений Карась – украинский общественный деятель и активист, лидер общественной организации С14 (движение Общество будущего). Участвовал в войне на Востоке Украины. После начала полномасштабной фазы войны с РФ встал на защиту Украины от российских оккупантов в составе одного из подразделений, сообщает Википедия.

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