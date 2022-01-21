Иван Яковина. США грозят России статусом Ирана и Северной Кореи

В Конгресс США внесен законопроект о внесении России в те же списки, где находятся самые неприятные государства мира. Одновременно с этим в Москве побывал иранский лидер, который рассказал, что под санкциями можно жить 40 лет. Эти его слова вызвали отчаяние и черную тоску у российских вельмож, которые совсем не хотят оказаться там же, где иранские аятоллы.
Видеоблог Ивана Яковины.
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Автор: Олег Макаров