Сергей Стерненко. Россияне радуются ракетному удару по Одессе

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Поговорим о российской ракетной атаке на Одессу. Россияне традиционно нанесли ракетные удары по гражданским объектам, по жилым домам. Очень большие разрушения также претерпел Свято-Преображенский собор в самом центре Одессы. Россияне очень радуются, когда они бьют по любому городу, и по Одессе в том числе.

Видеоблог Сергея Стерненко.