Сергей Стерненко. Россияне радуются ракетному удару по Одессе

Поговорим о российской ракетной атаке на Одессу. Россияне традиционно нанесли ракетные удары по гражданским объектам, по жилым домам. Очень большие разрушения также претерпел Свято-Преображенский собор в самом центре Одессы. Россияне очень радуются, когда они бьют по любому городу, и по Одессе в том числе.
Видеоблог Сергея Стерненко.
Кто такой Сергей Стерненко?
Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава Одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.