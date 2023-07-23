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Сергей Стерненко. Россияне радуются ракетному удару по Одессе

Олег Макаров
23 июля 2023, 22:09 обновлено 23 июля, 22:09
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Поговорим о российской ракетной атаке на Одессу. Россияне традиционно нанесли ракетные удары по гражданским объектам, по жилым домам. Очень большие разрушения также претерпел Свято-Преображенский собор в самом центре Одессы. Россияне очень радуются, когда они бьют по любому городу, и по Одессе в том числе.

Видеоблог Сергея Стерненко.

Кто такой Сергей Стерненко?

Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава Одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

Сергей Стерненко новости Одессы
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