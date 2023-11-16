Виталий Портников. Важнейшие итоги встречи Байдена и Си

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Саммит Джо Байдена и Си Цзяньпина, как и следовало ожидать, закончился без каких-либо реальных результатов. Однако сам факт встречи уже является важным с точки зрения возобновления диалога.

Видеоблог Виталия Портникова.

Кто такой Виталий Портников? Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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