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"400 долларов за ваньку": кадыровцы сливают данные о солдатах РФ в Украине

26 марта 2022, 21:59

Кадыровские бандформирования зарабатывают на солдатах РФ в Украине.

Пленные
Пленные солдаты РФ / Генштаб ВСУ

Представители кадыровских бандформирований продают украинским волонтерам информацию о передвижениях оккупационных войск РФ на территории Украины.

Разбитая недавно под Киевом вражеская группа, в ходе которой ликвидировали восьмерых оккупантов – все были уроженцами европейской части РФ, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Он уточнил, что координаты перемещения российских солдат передали наши волонтеры. При этом маршрут передвижения полностью совпал.

Волонтеры не скрывают, что покупают данные о передвижении врагов у кадыровцев. Это делается через посредников в Сети. Цена за информацию об одном оккупанте — менее $400, средства переводятся в биткоинах.

"Цена смешная. Меньше 400 долларов за ваньку вышло", - добавил Гончаренко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Краснодаре 12 бойцов ОМОНа категорически отказались ехать на войну в Украину. Они аргументировали свое решение незаконностью приказа.

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