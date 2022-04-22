Аллигатор догорает в поле: бойцы НГУ уничтожили ударный вертолет оккупантов

Ка-52 "Аллигатор" / Фото Википедия

Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" оккупационных войск РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Нацгвардии в Facebook.

Отмечается, что бойцы подразделения ПВО Национальной гвардии, которое выполняет боевые задания на территории Запорожской области, сбили вражеский вертолет 21 апреля.

При этом украинские защитники попали в "Аллигатор", который залетел на территорию Украины, из ПЗРК.

На видео видно, как еще один российский вертолет, находившийся возле места катастрофы Ка-52, начал отстреливать тепловые ловушки, пытаясь избежать попадания ракеты.

Вертолет Ка-52

Разведывательно-ударный вертолёт. Заявлено, что способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Вооружение:

пушечная установка с автоматической пушкой 2А42 калибра 30 мм;

блоки неуправляемых авиационных ракет (НАР) калибра 122 и 80 мм;

авиабомбы.

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Ранее сообщалось о том, что в Харьковской области противотанковое подразделение 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины уничтожило разведывательно-ударный вертолет ВС РФ Ка-52 Аллигатор.

Удар по новейшему российскому вертолету был нанесен из противотанкового ракетного комплекса Стугна.

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