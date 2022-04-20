Американские дипломаты откровенно высказались о ситуации в Мариуполе

Дипломаты США дали оценку ситуации в Мариуполе

Президент России Владимир Путин делает с населением оккупированных украинских городов то же, что делал с чеченцами ранее - издевается над мирными жителями в "фильтрационных" лагерях, говорится в в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

"Сценарий Путина не меняется. В фильтрационных лагерях в Чечне Россия также избивала, пытала и казнила мирных жителей. Мы поддерживаем Украину", - написали дипломаты.

Кроме этого, дипломаты отметили, что от 5 тысяч до 7 тысяч человек содержатся в лагере вблизи села Безименное, что в Донецкой области. Оккупанты хотят депортировать их в Россию.

Также, по меньшей мере, 20 тысяч человек содержатся россиянами для "фильтрации" на юго-западе от Мариуполя.

Битва за Мариуполь

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на Азовстале. По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.

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