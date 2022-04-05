Атаки орков и контрудары ВСУ: в разведке Британии показали карту боевых действий

Приведены последние данные о военных действиях по состоянию на вторник, 5 апреля 2022 года.
Новые подробности войны в Украине рассказали в разведке Министерства обороны Великобритании.
В сообщении британской разведки в Twitter опубликована новая актуальная карта боевых действий по состоянию на 41-й день войны.
"Великобритания и наши союзники осуждают неспровоцированную и умышленную войну российского правительства против Украины", — отмечается в тексте публикации.
Отметим, что на карте ниже приведены последние данные о военных действиях по состоянию на вторник, 5 апреля 2022 года.
На схеме показаны направления контрударов ВСУ, а также атак российских оккупантов.
Напомним, ранее сообщалось о том, что многие подразделения российской армии, которые вывели из северных регионов Украины, не смогут так как есть передислоцировать на восток нашего государства, ведь они нуждаются в значительном переоснащении.
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