Атаки орков и контрудары ВСУ: в разведке Британии показали карту боевых действий

/ Фото Reuters

Новые подробности войны в Украине рассказали в разведке Министерства обороны Великобритании.

В сообщении британской разведки в Twitter опубликована новая актуальная карта боевых действий по состоянию на 41-й день войны.

"Великобритания и наши союзники осуждают неспровоцированную и умышленную войну российского правительства против Украины", — отмечается в тексте публикации.

Отметим, что на карте ниже приведены последние данные о военных действиях по состоянию на вторник, 5 апреля 2022 года.

На схеме показаны направления контрударов ВСУ, а также атак российских оккупантов.

/ Twitter/DefenceHQ

Напомним, ранее сообщалось о том, что многие подразделения российской армии, которые вывели из северных регионов Украины, не смогут так как есть передислоцировать на восток нашего государства, ведь они нуждаются в значительном переоснащении.

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