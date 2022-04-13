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"Битва будет тяжелой": Ермак призвал жителей эвакуироваться с Донбасса

13 апреля 2022, 18:40

Украинцы с Донбасса должны уехать в более безопасные регионы, подчеркнул Андрей Ермак.

эвакуация, война Ирпень
Местных жителей призвали эвакуироваться с Донбасса / Фото Reuters

В связи с ожидаемыми тяжелыми боями с российскими оккупантами все жители Донецкой и Луганской областей должны эвакуироваться.

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале.

"Людям из Луганской и Донецкой областей сегодня действительно нужно эвакуироваться", - подчеркнул Ермак.

Он поддержал призыв главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, чтобы украинцы садились в автобусы для эвакуации и ехали в более безопасные регионы.

"Нужно четко понимать, что Россия накапливает силы и стреляет по жилым кварталам. Там готовы убивать мирных людей просто так, использовать их как живой щит", - добавил Ермак.

"Битва за Донецкую и Луганскую области будет тяжелой, и мирные люди должны уехать туда, где можно переждать обострение, уберечь детей и облегчить работу ВСУ по врагу. Не медлите, власть делает все для эвакуации", - подчеркнул Ермак.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по путепроводу возле станции Бервенково, Донецкая железная дорога. Речь идет о единственном железнодорожном пути из Славянска, Краматорска и Лимана, который контролируется украинским государством. В результате в Славянске и Краматорске остались три поезда, отправлявшиеся в эвакуацию. Пассажиров вынуждены размещать на вокзале.

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Андрей Ермак новости Донбасса эвакуационные поезда
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