Битва за Донбасс: Украине нельзя затягивать с контрударом - Atlantic Council

В ответ на изменение российской стратегии украинские силы переходят к более активным контратакам.
В решающей битве за Донбасс акцент Украины будет сделан не на обороне от крупных атакующих сил, а на ее наступательных действиях против окопавшихся оккупантов.
Аналитики Atlantic Council выделили два потенциальных направления российских атак.
Где ждать атаки РФ
Кремль намерен взять под контроль (или уничтожить) Мариуполь и тем самым устранить украинское военное присутствие в сухопутном коридоре между Крымом и Донбассом.
Оккупанты скорее всего, проведут наступление на юге в направлении Изюма.
В ответ на изменение российской стратегии украинские силы переходят к более активным контратакам.
Эксперты говорят, что Украина готовится к масштабному столкновению с российскими силами на востоке, поэтому остро нуждается в тяжелом вооружении для вытеснения российских войск из Донецка и Луганска.
Отмечается, что несмотря на то, что РФ переместила основные усилия на восток, ее воздушные и ракетные удары продолжаются по всей Украине. Цель — помешать украинским ПВО сосредоточиться исключительно на Донбассе и нанести ущерб украинским регионам.
Контрнаступление ВСУ
"Украинцам придется не только сдерживать продвижение российских войск, но и выбивать их из укрепленных позиций. Считаем, что такой характер боевых действий может превратиться в кровопролитную войну на истощение. В ее ходе линия фронта будет перемещаться то в одну, то в другую сторону", - отмечают эксперты.
Чтобы противостоять наступлению РФ на Донбассе и перейти в контрнаступление, украинцам понадобятся наступательное вооружение:
- наземные огневые средства;
- ударная авиация;
- бронетехника;
- противокорабельные системы.
Сосредоточение сил на Донбассе дает российской армии возможность разместить неопытных солдат на оборонительных позициях в подконтрольных районах России. Там ее подразделения будут иметь сами преимущества в обороне, которыми пользовалась Украина на начальных этапах российского вторжения.
Аналитики убеждены, что ВСУ не должны затягивать с контрнаступлением: "Чтобы противостоять новой стратегии России, Украина должна огнем и маневром выбить российские силы из Мариуполя, предотвратить формирование сухопутного коридора из Донбасса в Крым и освободить оккупированную территорию к западу и северу от Донецка. Это нужно сделать, прежде чем русские закрепили там успех. Украинские удары в направлении Крыма и по оккупированным районам Донбасса нужно наносить преимущественно артогнем с дальних дистанций и ударами с воздуха".
Читайте такжеВрага отбросили назад: ВСУ выбили орков из ряда населенных пунктов под Изюмом
Читайте еще:
- ВСУ остановили прорыв рашистов: десантники "поджарили" сотню орков вместе с техникой
- Контрудар на Донбассе: врага отбросили назад, ВСУ вышли на новые рубежи
- "Котел" и уничтожение ВСУ: инсайдер раскрыл планы Кремля в войне с Украиной