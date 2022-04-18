Битва за Донбасс: Украине нельзя затягивать с контрударом - Atlantic Council

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В решающей битве за Донбасс акцент Украины будет сделан не на обороне от крупных атакующих сил, а на ее наступательных действиях против окопавшихся оккупантов.

Аналитики Atlantic Council выделили два потенциальных направления российских атак.

Где ждать атаки РФ

Кремль намерен взять под контроль (или уничтожить) Мариуполь и тем самым устранить украинское военное присутствие в сухопутном коридоре между Крымом и Донбассом.

Оккупанты скорее всего, проведут наступление на юге в направлении Изюма.

В ответ на изменение российской стратегии украинские силы переходят к более активным контратакам.

Эксперты говорят, что Украина готовится к масштабному столкновению с российскими силами на востоке, поэтому остро нуждается в тяжелом вооружении для вытеснения российских войск из Донецка и Луганска.

Отмечается, что несмотря на то, что РФ переместила основные усилия на восток, ее воздушные и ракетные удары продолжаются по всей Украине. Цель — помешать украинским ПВО сосредоточиться исключительно на Донбассе и нанести ущерб украинским регионам.

Контрнаступление ВСУ

"Украинцам придется не только сдерживать продвижение российских войск, но и выбивать их из укрепленных позиций. Считаем, что такой характер боевых действий может превратиться в кровопролитную войну на истощение. В ее ходе линия фронта будет перемещаться то в одну, то в другую сторону", - отмечают эксперты.

Чтобы противостоять наступлению РФ на Донбассе и перейти в контрнаступление, украинцам понадобятся наступательное вооружение:

наземные огневые средства;

ударная авиация;

бронетехника;

противокорабельные системы.

Сосредоточение сил на Донбассе дает российской армии возможность разместить неопытных солдат на оборонительных позициях в подконтрольных районах России. Там ее подразделения будут иметь сами преимущества в обороне, которыми пользовалась Украина на начальных этапах российского вторжения.

Аналитики убеждены, что ВСУ не должны затягивать с контрнаступлением: "Чтобы противостоять новой стратегии России, Украина должна огнем и маневром выбить российские силы из Мариуполя, предотвратить формирование сухопутного коридора из Донбасса в Крым и освободить оккупированную территорию к западу и северу от Донецка. Это нужно сделать, прежде чем русские закрепили там успех. Украинские удары в направлении Крыма и по оккупированным районам Донбасса нужно наносить преимущественно артогнем с дальних дистанций и ударами с воздуха".

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