Что известно о ракете "Оникс" и почему ее называют "неуязвимой"

"Оникс" представляет собой универсальную противокорабельную ракету сверхзвукового класса с оперативным радиусом действия.

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Что такое ракета оникс / Коллаж Главред, фото: Нацполиция, Главред

Россия все чаще начала использовать сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс" для бомбардировки мирных украинских городов.

"Оникс" представляет собой универсальную противокорабельную ракету сверхзвукового класса с оперативным радиусом действия. Разработана она была для эффективного применения против корабельных соединений, отдельных судов и целей на суше в условиях интенсивного огневого и электронного противодействия.

Что может ракета "Оникс"?

Работа над противокорабельной ракетой "Оникс" началась в России в последние годы 70-х. Эта ракета была задумана как многоцелевая, способная устанавливаться на различных платформах и следовать сложным траекториям полета, что делает ее трудноуловимой для противника, пишет Википедия.

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Производители утверждают, что благодаря своим сверхзвуковым характеристикам, "Оникс" почти нельзя сбить системам ПВО, поскольку его радиолокационная система самонаведения обеспечивает точность поражения целей как на суше, так и в море. Цели ракеты обнаруживаются с помощью вертолетов, оснащенных радарами, а также самолетов, подводных лодок и кораблей.

Что известно о ракете Оникс П-800 Оникс (экспортное наименование — "Яхонт") — советская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия. Заявленая максимальная скорость: 884 м/с. Дальность — до 300 км (по комбинированной траектории). Дальность Оникс-М — до 800 км. Масса БЧ — 300 кг, "Яхонт" — 200 кг., пишет Википедия.

"Оникс" располагается в специальном контейнере, который позволяет проводить диагностику без извлечения ракеты, а также упрощает ее транспортировку. Старт ракеты осуществляется непосредственно из этого контейнера, что ускоряет процесс подготовки к запуску.

Сколько стоит ракета "Оникс"

На данный момент "Ониксы" стоят на вооружении России, Сирии, Индонезии и Вьетнама. Стоимость одной такой ракеты составляет от $1,25 млн до $1,3 млн.

Ракета "Оникс" характеристики

длина (корабельный вариант) — 8 м;

длина (авиационный вариант) — 6,1 м;

стартовая масса – 3 тыс. кг;

масса с ТПС – 3 900 кг;

максимальная скорость — 750 м/с;

топливо — керосин Т-6;

дальность по высотной траектории — 450-500 км;

высота полета на маршевом участке — до 14 тыс. м;

дальность обнаружения цели – не менее 50 км.

Что известно о ракете Оникс / Инфографика Главред

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