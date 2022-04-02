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Договор о гарантиях безопасности не будет реализован: Арахамия назвал условие

2 апреля 2022, 21:54

Украине важно получить согласие "ядерных государств" о предоставлении гарантий безопасности.

Даивд Арахамия
Даивд Арахамия / Фото пресс-службы партии Слуга народа

По словам главы украинской переговорной группы Давида Арахамии, в случае подписания договора о гарантиях безопасности можно будет вести речь о внесении изменений в Конституцию Украины относительно внеблокового статуса через референдум.

"Если народ не выберет такой путь, тогда это будет означать, что договор не будет иметь окончательной юридической силы. И тогда мы вернемся к новым переговорам и тогда будем решать это каким-то другим путем", - подчеркнул украинский переговорщик.

В то же время он напомнил, что согласно законодательству, проведение всеукраинского референдума невозможно при военном и чрезвычайном положении.

Арахамия добавил, что для Украины важно получить согласие "ядерных государств" о предоставлении гарантий безопасности для Украины, а именно США, Великобритании, Франции и Китая. Отдельно Украина надеется на участие Турции и Китая.

Переговоры Украины и России в Стамбуле

О новом раунд переговоров в Турции стало известно ранее.

На промежуточном брифинге участник украинской делегации, советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял о интенсивных консультациях по нескольким важным вопросам. В частности, делегации обсуждали договор о международных гарантиях безопасности для Украины.

"Только с этим договором мы можем закончить войну так, как это нужно Украине", - заявлял Подоляк.

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Давид Арахамия война России и Украины
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