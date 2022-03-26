Гроза для танков РФ: ФРГ вооружила Украину РПГ Matador на €25 млн

РПГ Matador передали Украине / Bild/PR

Германия с одобрения федерального правительства передала Украине первую крупную партию противотанкового оружия для противодействия в войне с РФ.

Как пишет немецкое издание Bild, речь идет о легком РПГ Matador для ближнего боя.

В сообщении подчеркивается, что стоимость закупки противотанкового оружия для Украины составила 25 млн. евро.

В субботу в Украину поступило 2650 единиц. Общий объем закупки – 5100 единиц; остальные 2450 сейчас производятся и будут поступать в Украину небольшими партиями, до конца мая.

Подчеркивается, что немецкое правительство согласилось на эту продажу в предельно короткие сроки – Bild утверждает, что запрос от Киева поступил в пятницу 18 марта и был одобрен экспортным агентством уже в понедельник 21 марта, при активном содействии министра экономики Германии Роберта Габека.

Что такое РПГ Matador

RGW90 HH Matador существенно отличается от американских Джавелинов. Это оружие – для ближнего боя, до 500 метров, оно легко (9 кг против 23 у американского устройства) и предусматривает возможность выстрелов из помещения.

По заверению немецкого производителя, РПГ Matador способен пробивать броню любого танка, находящегося на вооружении РФ – в зависимости от места попадания.

Ранее сообщалось о том, что Министерство обороны США готовится передать Украине системы противовоздушной обороны советского производства. Пентагон годами покупал их для тайных программ.

США отправляют украинским Вооруженным силам часть своего запаса советских систем ПВО. Вооружению, в частности, зенитным ракетным комплексам "Оса", несколько десятилетий.

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