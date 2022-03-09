Из Коростеня отправят эвакуационный поезд во Львов

Областные власти организовали эвакуационный поезд для жителей Коростеня и Новоград-Волынского Житомирской области, говорится в посте в Telegram-канале Житомирской военной администрации.

Поезд назначен на 10 марта. Отправление запланировано на восемь часов с вокзала в Коростене.

Электропоезд будет ехать по маршруту Коростень – Новоград-Волынский – Львов. Ориентировочное прибытие в промежуточный пункт поездки в 09:30.

Напомним, 8 марта стало известно, что Украина согласовала коридор для эвакуации из Сум. Маршрут для эвакуации жителей Сум только один: Сумы – Голубовка – Лохвица – Лубны – Полтава. Из города уже вывезли первую колонну с людьми.

Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что во время эвакуации населения на окраине города была стрельба, но по автобусам не стреляли. То есть, на "зеленый коридор" из Сум это не повлияло.