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Контрнаступление ВСУ и угроза окружения Мариуполя: в ОП назвали направление нового удара РФ

27 марта 2022, 17:35

Украинская армия перешла в тактическое контрнаступление, рассказал Алексей Арестович.

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/ Макс Левин

Вооруженные Силы Украины перешли в небольшое тактическое контрнаступление в Сумской и Харьковской областях, а также продолжают его в Киевской и Херсонской областях, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Наши войска начали небольшое тактическое, но контрнаступление в Сумской, Харьковской областях и продолжают его, соответственно, в Киевской и Херсонской областях … Это означает, что будет много пленных", - заявил Арестович в ходе очередного брифинга.

При этом он напомнил, что издевательства над пленными являются военными преступлениями, которые, согласно международному праву, не подлежат амнистии и не имеют срока давности.

По словам Арестовича, в настоящее время противник, как и было заявлено Министерством обороны РФ, перенес свои усилия на восток Украины и перешел к исполнению двух основных заданий.

"Первое – окружить наши войска в зоне ООС, добить Мариуполь и удержать оборону в районе Херсона на юге. Потому что эти вопросы связаны между собой. Если падет оборона противника на юге, то его положение в районе Мариуполя сильно ухудшится. Они это понимают, делают и официально об этом заявили. Это означает, что, во-первых, с одной стороны это дает нам надежду в районе Киева, Чернигова, Сумской и Харьковской областей, что мы выбьем отсюда врага. Во-вторых, это означает потенциальное или резкое осложнение вокруг Мариуполя и зоны ООС", - сказал он, отметив, что военно-политическое руководство Украины и командование ВСУ хорошо поминает данную ситуацию и принимают соответствующие меры.

Арестович также подчеркнул, что две ближайшие недели будут "неравномерными в информационном плане".

"Будут поступать как сообщения о том, что мы побеждаем и контратакуем, контрнаступаем на отдельных направлениях, освобождаем свою землю от противника, а, во-вторых, будут поступать сообщения, что на отдельных участках фронта, в частности на востоке ситуация далеко не простая. И к этому нужно быть эмоционально и организационно готовыми", - подытожил он.

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Напомним, ранее в Азове рассказали, что ситуация в Мариуполе очень тяжелая, но контролируемая. Идет подготовка к деблокаде города.

Украинские защитники сжигают танки оккупантов, наносят удары по вражеским войскам. Захватчики несут потери, их наступательные темпы снижаются. У врага больше ресурсов, но силы обороны Украины стараются проводить успешные операции и контратаковать.

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Алексей Арестович война России и Украины
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