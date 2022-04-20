Людей давили танками, отрезали гениталии: известный ведущий рассказал о зверствах оккупантов РФ

Геннадий Попенко сообщил, что во время вторжения РФ оказался в оккупированном Иванкове.
Известный украинский телеведущий и актер Геннадий Попенко рассказал о зверствах российских оккупантов в Киевской области.
В интервью изданию Новинарня он сообщил, что во время вторжения РФ оказался в оккупированном Иванкове, где с женой, двумя дочками и родственниками прятались в погребе.
Жители Иванкова прятались по подвалам, боялись выходить на улицу. Орки могли убить только за то, что кто-то вышел во двор, не щадили ни стариков, ни детей. Особенно досталось рядом расположенным селам.
"В Катюжанке стояли кадыровцы, мой сосед ходил туда пешком. Как-то показывал мне видео, которое тихонько снял на телефон по дороге в село: сожженная "девятка", в ней — сожженные люди, застывшие в той позе, в которой сидели в машине. Они лежали возле авто. Было еще и второе видео с той же машиной — сосед снял его, когда возвращался в Иванков. "Девятку" переехали танком, сделали из нее консервную жестянку. А у одного из погибших мужчин русские солдаты… вырезали гениталии. Человек умер, сгорел, лежит на обочине — мало было переехать, нужно было достать нож, уделить этому время, вырезать гениталии мертвому человеку", - рассказал Попенко.
По его словам, еще один мужчина, занимающийся разведением немецких овчарок, вместе с сыном на микроавтобусе перевозил собак. Рашисты их расстреляли из крупного калибра. Отцу отстрелили ноги, и он скончался на месте от потери крови. Сын, чудом спасся.
"Или местный врач на медицинской машине. Она везла раненого человека в Иванков из какой-то деревни — эту машину тоже расстреляли, и никто не остался жив", — рассказал Попенко.
Он добавил, что люди поражали героическими поступками в борьбе с оккупантами, делились продуктами, но были и местные предатели и мародеры.
После освобождения Иванкова Геннадий с женой остался здесь, занимается волонтерством. Говорит, здесь он нужнее.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
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Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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