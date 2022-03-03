Морги и больницы забиты: навоевавшихся оккупантов РФ свозят в Мозырь

/ Радио Свобода

В городской больнице белорусского Мозыря, в 40 километрах от границы с Украиной, принимают огромное количество раненых российских оккупантов.

Морг переполнен, там уже не хватает места. Из-за этого россиянам приходится пригонять специальные поезда, чтобы вывозить тела своих солдат, сообщает Радио Свобода.

Местные жители утверждают ,что из-за нехватки мест в городских моргах, тела российских оккупантов сразу грузят в российские поезда, которые доставляют их на территорию РФ.

"Сейчас больница находится под охраной милиции и КГБ для предотвращения утечки информации. Врачи ничего не говорят - взяли подписку о неразглашении, грозят не продлевать контракт. Хирургов не хватает. Ранее трупы перевозили на машинах скорой помощи и грузили в российские поезда. После того, как кто-то снял об этом видео и оно попало в интернет, грузили тела ночью, чтобы не привлекать внимание", — рассказал источник.

Добавим, что в Сети опубликовали видео с выгрузкой на мозырском вокзале раненых и убитых российских военных.

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Ранее сообщалось, что в захваченном РФ Крыму морги больниц Красноперекопска и Армянска переполнены трупами погибших в Украине российских военных.

Хирургов уже не отпускают домой — слишком много раненых.