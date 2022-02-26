Морги переполнены, госпиталь забит: в Крым свозят навоевавшихся российских оккупантов

В Красноперекопске хирургов уже не отпускают домой — слишком много раненых.
В захваченном РФ Крыму морги больниц Красноперекопска и Армянска переполнены трупами погибших в Украине российских военных.
Как сообщает Крым Реалии со ссылкой на медиков, хирургов уже не отпускают домой — слишком много раненых.
"Красноперекопский госпиталь, развернутый в городе, забит. Хирургов не отпускают домой. Морг полон", — подчеркнул собеседник журналистов.
Он также добавил, что телами солдат заполнен и морг в Армянске.
В свою очередь сотрудников больницы в Красноперекопске сейчас пускают на работу только по пропускам с предварительным осмотром автомобилей — очевидно, опасаясь диверсий.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 20:00 26 февраля противник несет значительные потери.В частности, на Полесском направлении наступление врага остановлено. Подразделения противника частично потеряли боеспособность.
На Северщине оккупанты перегруппировались и продолжили наступление с целью блокирования Киева. Подразделения ВСУ сдерживают захватчика.