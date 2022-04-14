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Огонь по своим: РФ обстреливает собственные приграничные области и обвиняет Украину

14 апреля 2022, 17:20

В РФ заявили о том, что на пограничном пункте произошло уже несколько "терактов".

В РФ спецслужбы приступили к реализации плана проведения терактов для нагнетания антиукраинской истерии в России.

Как рассказали в Центре противодействия дезинформации при СНБО, по состоянию на 14 апреля, на российском пограничном пункте произошло уже несколько "терактов".

Отмечается, что в совершении которых руководство РФ обвиняет украинские диверсионно-разведывательные группы.

Что известно о "терактах" в РФ

В частности, пропагандистские СМИ, со ссылкой на губернатора Курской области, заявили, что 13 апреля произошел обстрел российского пограничного наряда в Кореневском районе. В сообщении говорится, что обстрел произошел из лесополосы на украинской территории;

Также ФСБ РФ сообщила, что со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт пропуска в Брянской области, в результате обстрела которого были повреждены два автомобиля, никто не пострадал.

Обратим внимание, что утром 14 апреля сообщалось, что ВСУ якобы обстреляли пограничный пункт пропуска.

Уже к обеду они поменяли показания – оказалось, что обстреляны "два жилых дома". Россияне уверяют, что пострадали семь человек, в том числе "беременная женщина и ребенок".

Ранее сообщалось о том, что в Белгородской области РФ произошли мощные взрывы и масштабный пожар на складе боеприпасов.

Четверо военнослужащих РФ ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области.

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