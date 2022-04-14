Огонь по своим: РФ обстреливает собственные приграничные области и обвиняет Украину

В РФ заявили о том, что на пограничном пункте произошло уже несколько "терактов".
В РФ спецслужбы приступили к реализации плана проведения терактов для нагнетания антиукраинской истерии в России.
Как рассказали в Центре противодействия дезинформации при СНБО, по состоянию на 14 апреля, на российском пограничном пункте произошло уже несколько "терактов".
Отмечается, что в совершении которых руководство РФ обвиняет украинские диверсионно-разведывательные группы.
Что известно о "терактах" в РФ
В частности, пропагандистские СМИ, со ссылкой на губернатора Курской области, заявили, что 13 апреля произошел обстрел российского пограничного наряда в Кореневском районе. В сообщении говорится, что обстрел произошел из лесополосы на украинской территории;
Также ФСБ РФ сообщила, что со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт пропуска в Брянской области, в результате обстрела которого были повреждены два автомобиля, никто не пострадал.
Обратим внимание, что утром 14 апреля сообщалось, что ВСУ якобы обстреляли пограничный пункт пропуска.
Уже к обеду они поменяли показания – оказалось, что обстреляны "два жилых дома". Россияне уверяют, что пострадали семь человек, в том числе "беременная женщина и ребенок".
Ранее сообщалось о том, что в Белгородской области РФ произошли мощные взрывы и масштабный пожар на складе боеприпасов.
Четверо военнослужащих РФ ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области.
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