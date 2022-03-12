Оккупанты РФ готовят референдум по созданию республики "ХНР" на Херсонщине – нардеп

Российские оккупанты пытаются создать в Херсонской области "ХНР" - Хлань / Колыхаев Игорь/Facebook

В оккупированной Херсонской области россияне намерены провести так называемый "референдум" с целью создания в регионе "ХНР". Они уже пытаются вести переговоры с депутатами областного совета по "сотрудничеству" по реализации сценария. Об этом заявил депутат облсовета от фракции ЕС Сергей Хлань.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал, что оккупанты готовят "референдум" по "ХНР" на Херсонщине. С целью выяснить, возможно ли "сотрудничество", они звонили и самому депутату.

"В Херсонской области готовят референдум по созданию ХНР. Оккупанты звонят по телефону депутатам Херсонского Областного совета с вопросом готовы ли мы сотрудничать с ними. Категорически отказался", - отметил Хлань.

Также он призвал депутатов не и идти на сотрудничество с врагом и не дать ни одной возможности России легитимировать некую "ХНР" в Херсонской области.

"Обращаюсь ко всем депутатам Херсонского областного совета. Уважаемые коллеги, я уверен, что вы понимаете последствия вашего решения. Создание ХНР превратит наш край в безнадежную дыру без жизни и будущего. Не дайте им ни одного голоса! Не дайте им никакой возможности легитимировать ХНР! Все государство будет смотреть на вас, и никаких оправданий сотрудничества с оккупантами быть не может! Не поверю, что вам будет хуже обычных людей Мариуполя, Чернигова, Харькова, Сум, Гостомеля которые уже две недели переносят бесчеловечные страдания, но не сдаются! Войдите в историю Украины не предателями, никому не нужные, а действительно гражданами, чьи имена будут помнить следующие поколения", - подчеркнул Сергей Хлань.

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