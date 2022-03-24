Орки "горят в аду": ВСУ на Востоке за день уничтожили 130 оккупантов

/ Facebook/GeneralStaff.ua

За минувшие сутки Вооруженных силы Украины отразили атаки российских оккупантов на востоке страны.

Ответным огнем было ликвидировано до 130 российских оккупантов, сообщается на странице в Facebook Оперативно-тактической группировки Восток.

Отметим, что в целом украинские бойцы отразили 5 вражеских атак на Востоке.

"Очередная партия русской фашистской нечисти уже горит в аду. Не будет вам прощения, и за все совершенные преступления придет наказание", - говорится в сообщении.

В результате боев украинские воины уничтожили:

личного состава - до 130 человек;

танки - 9;

БТР - 1;

БМП - 6;

САУ, пушек - 5;

АТ - 8;

УР-77 - 1.

Ранее сообщалось о том, что бойцы вооруженных сил Украины смогли освободить село Лукьяновка Барышевского района Киевской области.

Об этом рассказал один из бойцов ВСУ, участвовавший в операции: "Ну что, друзья. На часах пять часов, в двенадцать мы начали операцию, контрнаступление на село Лукьяновка от села Лукаши. Операция выполнена полностью, с абсолютным успехом мы выбили отсюда врага".

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