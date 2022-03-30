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Перелом в апреле и покушение на Зеленского: появился неожиданный прогноз о завершении войны

30 марта 2022, 23:41

В апреле Владимира Зеленского ждет успех в тех делах, которыми он занимается, силы свыше ему в этом будут помогать.

Флаг Украины
/ Фото facebook.com/VitaliiKimODA

В апреле 2022 года произойдут события, после которых возможна стабилизация ситуации и определенные шаги к миру в Украине, заявила известный таролог Елена Бюн.

Она говорит, что в апреле Владимира Зеленского ждет успех в тех делах, которыми он занимается, силы свыше ему в этом будут помогать. "Я раньше говорила, что он родился под счастливой звездой", - рассказала она на своей странице на YouTube.

Вместе с тем эксперт предупредила о том, что не исключено предательство от мужчины из окружения президента.

"Дословно карты говорят, что у этого человека по отношению к главе страны немало фальши, лжи. И от него будет попытка завести Президента в тупик, чтобы он принял неправильное решение. Это будет делаться для того, чтобы устранить гаранта от его должности. И именно в апреле у Владимира Зеленского произойдет определенное прозрение и разочарование в данном человеке из своего окружения. Но, к счастью, Президент не пойдет на авантюры этого мужчины", - говорит таролог.

Она также не исключила, что после этого может последовать даже попытка покушения на жизнь президента, но она окажется неуспешной.

"После пережитого Владимир Зеленский и его команда начнут работать, как бы в новом русле, начнутся изменения к лучшему. Он будто бы заново родится, и будут новые хорошие возможности для него и в целом для Украины", - добавила Бюн.

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский озвучил мнение, что война России против Украины продлится по крайней мере пол года, однако Украина обязательно выстоит. Он подчеркнул, что ВСУ имеют стратегическое преимущество в ведении войны.

viber
Владимир Зеленский война России и Украины
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