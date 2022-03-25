"Рашисты выпустили шесть крылатых ракет": РФ нанесла мощный удар по Винницкой области

В Виннице в результате удара РФ было повреждено несколько сооружений.
Российские оккупанты в пятницу, 25 марта, нанесли ракетный удар по территории Винницкой области.
Как сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ, в Виннице в результате удара РФ было повреждено несколько сооружений.
"Сегодня, 25 марта, около 16.30, российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Командования Воздушных Сил ВС Украины в Виннице. Всего рашисты выпустили шесть крылатых ракет. Часть из них сбила противовоздушная оборона. Остальные попали в несколько сооружений, нанеся существенные разрушения инфраструктуре", - сообщает пресс-служба Командования ВС ВСУ.
В сообщении отмечается, что последствия ракетного удара в данный момент уточняются.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве поздно вечером, 20 марта, российские войска вновь обстреляли Подольский район. В результате есть погибшие и пострадавшие.
Позже стало известно о том, что Служба безопасности Украины задержала блогера, который опубликовал в Интернете материалы с расположением украинских позиций возле торгового центра.
В СБУ призвали граждан передавать информацию о враге, а не публиковать данные о ВСУ или результаты вражеских обстрелов.
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