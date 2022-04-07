Сборище бомжей в калошах: из Тувы перебрасывают пушечное мясо на войну в Украину

Российские оккупационные силы сталкиваются с проблемами комплектации подразделений, которые бросают на войну для убийства мирных граждан Украины.

Для пополнения карательных отрядов в РФ объявили о наборе новых наемников. В российской Туве также набирают "добровольцев", которых отправляют на бойню в Украину.

Сюжеты об отправке наемников из Кызыла распространяют местные пропагандистские ресурсы.

"Состоялись проводы тувинских добровольцев, решивших отправиться на Донбасс", - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что наемники из Тувы прячут лица за балаклавами, а вместо армейских ботинок им выдали странные резиновые сапоги.

Тува – самый нищий регион РФ

Отметим, что по официальным данным Тува является самым бедным регионом России. Треть населения Тувы живет за чертой бедности. При этом регион имеет худшие показатели по рейтингу качества жизни.

Столицу Тувы Кызыл называют самым криминальным городом РФ. Добавим, что Тува также является родиной министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины бригадный генерал Кирилл Буданов заявил, что вскоре для российских военных в Украине наступит настоящий ад.

"Наши воины, наши военнослужащие, даже наши охотники начнут охотиться на агрессора, российские войска, с винтовками в лесах... Надо сказать, что скоро наступит весна, наши леса зазеленеют, и перед агрессором разверзнется настоящий ад", - сказал он.

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