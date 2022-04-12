Свежие могилы прямо посреди села: на Киевщине рассказали о зверствах рашистов

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В село Термаховка Киевской области танки российских оккупационных войск вошли 24 февраля, а на следующий день враг нанес бомбовый удар по мирным жителям.

До войны там проживало около 400 человек, теперь местные знают, где кто похоронен. Российские оккупанты не разрешали хоронить людей на кладбище, поэтому жители села делали это прямо во дворах, говорится в видеопроекте "Украинский свидетель".

Расположенное у Чернобыльской зоны село было разрушено русскими варварами.

"Что я могу сказать? Вы знаете, я сейчас как будто живу, будто бы и не живу", – рассказывают местные жители.

Одна из местных жительниц рассказала о том, как погиб ее сосед. Мужчина лежал накрытым и уже был мертв, горели его хата и хлев.

Братья Анатолий и Владимир рассказали, что 28 февраля их мать – 61-летняя Алла – получила ранения и впоследствии скончалась. "Скорые" не могли добраться до села из-за постоянных боевых действий. Их отец, 71-летний Петр, остался в живых.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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