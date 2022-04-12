УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

Свежие могилы прямо посреди села: на Киевщине рассказали о зверствах рашистов

12 апреля 2022, 17:34

Российские оккупанты не разрешали хоронить людей на кладбище, поэтому жители села делали это прямо во дворах.

/ Скриншот

В село Термаховка Киевской области танки российских оккупационных войск вошли 24 февраля, а на следующий день враг нанес бомбовый удар по мирным жителям.

До войны там проживало около 400 человек, теперь местные знают, где кто похоронен. Российские оккупанты не разрешали хоронить людей на кладбище, поэтому жители села делали это прямо во дворах, говорится в видеопроекте "Украинский свидетель".

Расположенное у Чернобыльской зоны село было разрушено русскими варварами.

"Что я могу сказать? Вы знаете, я сейчас как будто живу, будто бы и не живу", – рассказывают местные жители.

Одна из местных жительниц рассказала о том, как погиб ее сосед. Мужчина лежал накрытым и уже был мертв, горели его хата и хлев.

Братья Анатолий и Владимир рассказали, что 28 февраля их мать – 61-летняя Алла – получила ранения и впоследствии скончалась. "Скорые" не могли добраться до села из-за постоянных боевых действий. Их отец, 71-летний Петр, остался в живых.

Читайте такжеСпас беременную ценой своей жизни: рашисты жестоко расправились с защитником Киевщины

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте еще:

viber
Киевская область война России и Украины
Реклама
Популярное
Мистическое соединение планет 12 апреля 2022: как изменится судьба каждого знака зодиака на 13 летМистическое соединение планет 12 апреля 2022: как изменится судьба каждого знака зодиака на 13 лет 3 привлекательные женские стрижки на короткие волосы, которые покорят вас своей практичностью3 привлекательные женские стрижки на короткие волосы, которые покорят вас своей практичностью Хваленая авиация РФ понесла сокрушительные потери: ВСУ поразили 13 воздушных целей за суткиХваленая авиация РФ понесла сокрушительные потери: ВСУ поразили 13 воздушных целей за сутки Разрушенные стены, во дворе - двухсотые: украинская модель показала разрушенный дом под КиевомРазрушенные стены, во дворе - двухсотые: украинская модель показала разрушенный дом под Киевом Поражение, но не с таким позором: Арестович назвал цель Кремля на встречу Путина и ЗеленскогоПоражение, но не с таким позором: Арестович назвал цель Кремля на встречу Путина и Зеленского
Поддержите Главред

Последние новости

18:12

"Если Путин сдохнет – у России будут хорошие перспективы": Касьянов спрогнозировал будущее РФ

17:59

Рашисты попали в ловушку: ВСУ сожгли колонну Кантемировской дивизии и захватили парадный танкВидео

17:51

Почему Путин умный, но тупоймнение

17:41

Были более лояльны, чем русские: в Ворзеле воевала белорусская армия - жена Поклада

17:34

Свежие могилы прямо посреди села: на Киевщине рассказали о зверствах рашистовВидео

Реклама
17:32

Путин шокировал циничным заявлением о зверствах и резне оккупантов в БучеВидео

17:26

У Зеленского жестко ответили Путину, цинично оправдавшему войну в УкраинеВидео

17:18

Переговоры с Украиной в тупике, а резня в Буче - провокация: Путин выдал новую порцию пропаганды

17:04

"Насилуй и мне не говори": жена российского оккупанта призвала мужа издеваться над украинками

16:59

Путин оправдал войну в Украине и назвал сроки "спецоперации"Видео

16:57

"Раздевайся или тебя застрелю": украинка рассказала, как оккупанты ее зверски изнасиловалиВидео

16:51

Как получить глубокий сон в суровых условиях: лайфхаки от человека, который научил спать РоналдуВидео

16:50

Укравтодор уже очистил 200 км дорог в Киевской, Черниговской и Сумской областях

16:43

Надя Дорофеева рассказала, о чем мечтает во время войныВидео

16:39

"Британская спецоперация": Лукашенко цинично высказался о массовых убийствах в БучеВидео

16:28

На смену дождям и ветру придет потепление, но ненадолго - прогноз погоды в Украине до конца недели

16:26

Тела погибших в Мариуполе оккупанты сжигают в мобильных крематориях - КириленкоВидео

16:02

Россия отрепетировала химическую атаку, а теперь может ударить по Украинемнение

15:54

"Что ж ты, фраер, сдал назад": Потап прокомментировал интервью Путина на космодроме

15:44

Насильно вывезенных украинцев оккупанты переселяют в Сибирь и за Полярный круг — The IndependentВидео

Реклама
15:37

"Бери все, что будет там": мужчина из РФ подговаривал сына оккупанта воровать снасти для рыбалкиВидео

15:23

Денис Казанский. Русские признались, зачем сровняли Мариуполь с землейВидеоблоги

15:22

В НАТО раскрыли "кровавый" сценарий нового удара РФ и назвали направленияВидео

15:19

Идеальная глазурь для кулича на Пасху 2022: два супер простых рецепта за 5 минутВидео

15:12

"Молодцы, так держать!": Зеленский показал свою команду для борьбы с российским нашествием

14:53

Большая колонна российской военной техники движется в сторону Донбасса - CNNВидео

14:50

Бекхэм и его невеста отказались от свадебных подарков, чтобы оказать помощь Украине

14:43

Бедняков сделал российским нищим-"освободителям" и их женам выгодное предложение

14:40

Тука рассказал, можно ли достучаться до одурманенных пропагандой россиян

14:33

Путин может ликвидировать Лукашенко - военный экспертВидео

14:30

Приметы на 13 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

13:52

Является ли арест Суркова признаком скорого "дворцового переворота" в Россиимнение

13:46

Расстреляли авто и переехали танком: в Буче оккупанты жестоко убили украинца, перевозившего раненыхВидео

13:44

Украина вычислила, какой русский окккупант изнасиловал младенца - Зеленский

13:33

"Война – благородна и неизбежна": диктатор РФ Путин разразился новым заявлением в сторону УкраиныВидео

13:05

В Минобороны прокомментировали использование оккупантами химического оружия в МариуполеВидео

13:04

"Мир не осознает, что идет война": Зеленский раскритиковал ЕС за отсутствия нефтяного эмбаргоВидео

12:46

Спецслужбы РФ планируют подрывы домов, больниц, школ в России, чтобы обвинить Украину - разведка

12:42

Украинцы в массовом порядке продают доллары: в Нацбанке прокомментировали ситуацию

12:39

Сестра Королевой записала колыбельную на украинском языке и показала кадры нападения РФ на УкраинуВидео

Реклама
12:37

Бизнес призвал не допустить неконтролируемый рост цен на табачные изделия, - EBA

12:06

9 изнасилованных оккупантами украинок забеременели: стало известно о новых зверствах россиянВидео

12:05

Война в Украине – когда наступит мир: чат с Андреем Илларионовым

11:54

В Украине хотят запретить российскую музыку и добавить украинской

11:31

"5-звездочный отель по-русски": оккупанты на Николаевщине жили в дупле – фото

11:25

Юрий Дудь посвятил новый выпуск войне в Украине и украинским беженцамВидео

11:22

Мистическое соединение планет 12 апреля 2022: как изменится судьба каждого знака зодиака на 13 летВидео

11:16

России нужно готовиться к войне на ее территориимнение

11:11

Рельсовая война в России: на границе с Украиной неизвестные повредили железнодорожные пути - фото

11:02

Разрывной пулей оторвало голову: россияне обстреляли авто из БМП, погибли женщины и дети

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять