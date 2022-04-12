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У Зеленского жестко ответили Путину, цинично оправдавшему войну в Украине

12 апреля 2022, 17:26

Михаил Подоляк напомнил о погибших украинцах и об уничтожении россиянами убитых ими мирных жителей Мариуполя в мобильных крематориях.

Офис президента
/ УНИАН

В Офисе президента Украины прокомментировал высказывания президента РФ Владимира Путина о войне, развязанной Россией в Украине.

Советник главы Офиса президента, член украинской переговорной делегации Михаил Подоляк в своем Twitter жестко ответил российскому диктатору, который ранее заявил, что РФ пришла "защитить людей на Донбассе".

При этом он напомнил о погибших украинцах и об уничтожении россиянами убитых ими мирных жителей Мариуполя в мобильных крематориях.

"Россия заявляет, что ее цель в Украине – "защитить людей на Донбассе". Просто в этот момент мобильные крематории сжигают тела тысяч гражданских в Мариуполе, втором по размеру городе Донецкой области. Те, кто выжил, умирают с голоду. От чего вы их защищаете? От жизни?", - подчеркнул Подоляк.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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Владимир Путин Михаил Подоляк война России и Украины
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