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Украинцам грозит до 12 лет тюрьмы за слив данных о перемещении ВСУ

24 марта 2022, 18:34

Верховная Рада усилила ответственность за пособничество государству-агрессору.

Киев, танк, ВСУ
За незаконную съемку перемещения ВСУ грозит уголовная ответственность / Фото Reuters

Верховная Рада установила уголовную ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении или расположении Вооруженных сил Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения.

Соответствующее решение парламент принял на своем заседании, состоявшемся в четверг, 24 марта.

Речь идет о законе о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно обеспечения противодействия несанкционированному распространению информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения (№7189).

Что грозит за информацию о перемещении ВСУ

Законом в Уголовном кодексе Украины устанавливается, что распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, или без получения письменного разрешения Генштаба на ее распространение, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ, или без получения письменного разрешения на ее распространение, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Такие же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или из корыстных побуждений, или с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины или незаконным вооруженным формированием, или если они повлекли тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Усилена ответственность за пособничество государству-агрессору

Кроме того, Рада также приняла закон о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно усовершенствования ответственности за коллаборационную деятельность и особенностях применения меры пресечения за совершение преступлений против основ национальной и общественной безопасности (№7186).

Законом в Уголовный кодекс Украины вносится статья "Пособничество государству-агрессору".

Согласно ей, пособничеством определены:

  • умышленные действия, направленные на помощь государству-агрессору (пособничество), его вооруженным формированиям и/или оккупационной администрации государства-агрессора, совершенные гражданином Украины, иностранцем или лицом без гражданства, за исключением граждан государства-агрессора, с целью нанесения вреда Украине, путем реализации или поддержки решений и/или действий государства-агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации государства-агрессора;
  • любое сотрудничество, в том числе сбор, подготовка и/или передача материальных ресурсов или других активов представителям государства-агрессора, его вооруженным формированиям и/или оккупационной администрации государства-агрессора;
  • другое взаимодействие с представителями государства-агрессора, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора.

Наказание за пособничество РФ

Наказание за пособничество государству-агрессору наказывается лишением свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Что известно о публикации данных о перемещении ВСУ

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве поздно вечером, 20 марта, российские войска вновь обстреляли Подольский район. В результате есть погибшие и пострадавшие.

Позже стало известно о том, что Служба безопасности Украины задержала блогера, который опубликовал в Интернете материалы с расположением украинских позиций возле торгового центра.

В СБУ призвали граждан передавать информацию о враге, а не публиковать данные о ВСУ или результаты вражеских обстрелов.

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