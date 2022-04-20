"Уничтожают все на пути": оккупанты РФ захватили 80% Луганщины

В ходе продвижения российские оккупанты сильно рассредоточились по территории Луганщины.
На сегодня 80% территории Луганской области находится под контролем страны-агрессора, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Россия, безусловно, не собирается останавливаться на достигнутом и будет двигаться дальше", — сообщил он в комментарии CNN.
По его данным, в ходе продвижения российские оккупанты сильно рассредоточились по территории Луганщины.
"У нас здесь очень серьезная ситуация. Всю Луганскую область обстреливают. Нет безопасных городов… Мы понимаем, что российская власть будет идти вперед и будет уничтожать все на своем пути. Поэтому мы пытаемся максимально эвакуировать всех", — добавил Гайдай.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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