"Уничтожают все на пути": оккупанты РФ захватили 80% Луганщины

ВСУ отражают атаки РФ на Донбассе / Reuters

На сегодня 80% территории Луганской области находится под контролем страны-агрессора, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Россия, безусловно, не собирается останавливаться на достигнутом и будет двигаться дальше", — сообщил он в комментарии CNN.

По его данным, в ходе продвижения российские оккупанты сильно рассредоточились по территории Луганщины.

"У нас здесь очень серьезная ситуация. Всю Луганскую область обстреливают. Нет безопасных городов… Мы понимаем, что российская власть будет идти вперед и будет уничтожать все на своем пути. Поэтому мы пытаемся максимально эвакуировать всех", — добавил Гайдай.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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