В Харьковской области оккупанты назначили гауляйтером белоруса

Семашко ранее был заместителем главы, управляющим делами Барановичского исполкома Брестской области Беларуси.
В Боровой Херсонской области рашисты назначили гауляйтером гражданина Беларуси, сообщает поселковый совет.
"Общиной руководят гражданский глава белорусского происхождения Андрей Семашко и военный комендант из Новосибирска Сергей Раздорожный. Прислуживают им местные коллаборанты", - отмечается в сообщении.
По данным поселкового совета, Андрей Викторович Семашко ранее был заместителем главы, управляющим делами Барановичского исполкома Брестской области Беларуси. Ранее он возглавлял отдел ЖКХ в исполкоме Барановичей.
1 июня оккупанты представили его как председателя Боровской общины от оккупационной власти.
Автор: Катя Трохименко