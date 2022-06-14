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В Минобороны поведали, будут ли призывать женщин на фронт

14 июня 2022, 18:35

Пока нельзя прогнозировать, как будет проводиться мобилизация в дальнейшем, все будет зависеть от ситуации на фронте, сообщили в ведомстве.

Будут ли призывать женщин в армию - ответ Минобороны / Армия.информ

На фоне масштабного вторжения России, в Минобороны пока что не рассматривают проведение мобилизации женщин, в новости о возможном привлечении представительниц слабого пола к службе - всего лише фейк, который распространят рашисты.

"У нас не стоит сегодня вопроса о мобилизации женщин. Это не единственный фейк, который запускает Россия", - сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

По ее словам, пока нельзя прогнозировать, как будет проводиться мобилизация в дальнейшем, все будет зависеть от ситуации на фронте.

"По состоянию на сегодняшний день мобилизация прошла полностью по планам. У нас срывов нет", - добавила Маляр.

Ранее Главред писал, что в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники задержали группу контрабандистов, котором вручили повестки в военкомат. 8 июня, пограничники Черновицкого отряда задержали десять контрабандистов, ожидавших партию сигарет для доставки на территорию Румынии. Отмечается, что нарушителями оказались мужчины в возрасте 17-35 лет из пограничного села Красноильск.

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