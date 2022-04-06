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В Сумах тероборона остановила элитные дивизии РФ: Арестович рассказал о подвиге украинцев

6 апреля 2022, 05:36

Группировка войск оккупантов сбежала из Сум раньше, чем заявила о выходе с Киевской и Черниговской областей, сказал Алексей Арестович.

Танки, Россия
В Сумах местные жители устроили захватчикам партизанскую войну и отрезали поставки российским войскам – Арестович / Reuters

Украинцы в Сумах совершили настоящий подвиг. Практически без военных подразделений, только с территориальной обороной, им удалось остановить элитные танковые дивизии войск России. Их партизанская война отрезала поставки оккупантам, в результате чего захватчики вышли из региона раньше, чем заявили об отходе с Киевской и Черниговской областей. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В интервью журналистке Татьяне Поповой он рассказал о том, что в Сумах украинцы, фактически без военных подразделений, устроили оккупантам партизанскую войну. Им удалось остановить элитные танковые дивизии российских захватчиков, лишив их поставок.

Читайте такжеБойцы ВСУ ударом ПТРК Стугна уничтожили новейший ударный вертолет оккупантов Ка-52 АллигаторПо итогу, оккупанты РФ вынуждены были выйти из Сумской области раньше, чем заявили о том, что уходят с Киевской и Черниговской областей.

"Подвиг, воспетый в веках…практически не имея военных подразделений, только тероборону, Сумы остановили элитные танковые дивизии российской армии. Но не просто отбились – они устроили партизанскую войну, которая отрезала поставки войскам РФ. Они свалили оттуда раньше, чем успели декларировать выход из Киевской и Черниговской областей", - подчеркнул Алексей Арестович.

Война России против Украины

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что в ближайшее время на Донбассе могут пройти тяжелые боевые столкновения. Российские войска осуществят попытки захватить все районы региона, чтобы, дескать, показать своему народу "победу".

В Минобороны сказали, что оккупанты РФ попытаются захватить Донбасс с целью захвата Харькова. Они перебрасывают войска из других военных округов и подключают резервы. При этом захватчики пытаются усилить свои позиции на южном направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия концентрирует значительное число военной техники на восточном и южном направлениях. Однако Киев знает об их планах по Донбассу и Харькову. Действующие санкции не могут остановить российское наступление, поэтому ограничения следует усилить.

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