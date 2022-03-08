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Вагнеровцев перебрасывают для штурма Киева: в ГУР рассказали о ликвидированных наемниках

8 марта 2022, 20:25

В Главном управлении разведки сообщают о ликвидации некоторых привлеченных РФ вагнеровцев.

Вагнеровец с пулеметом
/ politeka.net

РФ осуществляет скрытую мобилизацию под видом учебных сборов, а также для усиления группировки своих войск в направлении Киева планируют перебросить до тысячи боевиков из состава частной военной компании "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер").

"С целью усиления группировки войск на направлении Киева оккупанты планируют перебросить до тысячи боевиков из состава частной военной компании "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер")…По состоянию на это время противник значительно снизил темпы продвижения, его личный состав был деморализован", - сказано в сообщении Министерства обороны Украины.

В Минобороне подчеркнули, что группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления и сдерживания противника, осуществляет удержание оборонных рубежей вокруг города.

В то же время, по имеющейся информации, противник осуществляет скрытую мобилизацию под видом учебных сборов. Также с целью прекращения оттока личного состава военным руководством ВС РФ принято решение о запрете разрыва контрактов на прохождение военной службы.

Отмечается, что украинская армия проводит оборонную операцию в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного района, идет круговая оборона Мариуполя. Также продолжается ведение оборонной операции в Полесском, Волынском и Сиверском операционных районах, продолжается оборона Чернигова.

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Также в ведомстве добавили, что на юге осуществляется прикрытие морского побережья, ведется оборона и близлежащих населенных пунктов.

"Группировка Воздушных сил Вооруженных сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины и группировок войск", - сказано в сообщении.

Что известно о наемниках Вагнера в Украине

В свою очередь в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщают о ликвидации некоторых привлеченных Россией к нападению на Украину "вагнеровцев".

"Вагнеровцы" уже гибнут на территории Украины. Пополняя резервы оккупационных войск, Россия привлекает к боевым действиям наемников частных военных компаний. В частности известно, что наемники ЧВК "Лига" (ЧВК "Вагнер") уже принимают участие в боевых действиях на территории Украины в составе армии агрессора. Об этом, в частности, свидетельствуют жетоны уничтоженных оккупантов", - говорится в сообщении.

/ gur.gov.ua

Отмечается, что некоторые из них изготавливались для использования во время боевых действий в Сирии и содержат надписи на арабском, английском и французском языках. А также сирийские номера телефонов.

В ГУР МОУ напомнили, что ЧВК "Вагнер" - российская военная структура, которая комплектуется наемниками. "Принимала участие в боевых действиях в ряде конфликтов, в частности на Донбассе - на стороне России, в Сирии - на стороне союзника Путина диктатора Асада, в Судане", - отметили в разведке.

/ gur.gov.ua

Отмечается, что независимая миссия под эгидой совета ООН установила, что действия ЧВК "Вагнер" квалифицируются как военные преступления или преступления против человечности. Европейский Союз ввел в действие персональные санкции против участников и руководителей ЧВК "Вагнер".

Ранее издание The Times писало, что президент РФ Владимир Путин и кремлевская верхушка подослали в Киев более 400 наемников частной военной компании "Вагнер", которым была поставлена задача убить президента Украины Владимира Зеленского и подготовить почву для захвата власти российскими агрессорами.

viber
ЧВК Вагнер война России и Украины
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